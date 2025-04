Prima pagina Tuttosport: "La Juve pensa ancora a Conte"

"Il paracadute c'è, ma non salva tutti": nella prima pagina di oggi di Tuttosport, questo è il titolo principale. Il riferimento è alla Juventus e, più nello specifico, agli scenari che potrebbero aprirsi nel caso in cui non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League (se finisse oggi la stagione, i quarto posto sarebbe occupato dal Bologna).

In caso di flop, pronto l'aumento di capitale da 100 milioni. Poi cambiamenti in ogni settore: Conte o Gasp al posto di Tudor, rimpasto dirigenziale, Chiellini con un ruolo più operativo, tagli nella rosa e un piano per tenere i big a partire da Yildiz.