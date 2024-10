Prima pagina Tuttosport: "La Procura: Inter e Milan, ora basta"

"Inter e Milan, ora basta!". Questo l'ordine - riportato in prima pagina dal Corriere dello Sport - della Procura all'indirizzo dei club meneghini dopo che sono stati arrestati 18 capi ultrà delle rispettive curve. Le società sono parti lese della vicenda, tra estorsioni e risse, ma dovranno spiegare le intercettazioni che hanno incastrato tali individui e dissociarsi con i fatti.

Intanto scatta la missione Lipsia per la Juventus e Yildiz, domani attesi alla prova in trasferta in Champions League, mentre si scatena la bufera su Maresca per aver minacciato di morte un giocatore in Kuwait e la Uefa lo ferma in Europa. Simone Inzaghi studia degli accorgimenti per migliorare la sua Inter, specialmente in difesa, e stasera c'è la Stella Rossa, Paulo Fonseca e Rafa Leao hanno presentato la super sfida contro il Leverkusen di stasera. Infine, l'analisi tattica del Torino e i cambiamenti in atto di coach Vanoli.