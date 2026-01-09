Prima pagina Tuttosport: "Marianucci più Ricardo, doppia offerta Torino"

vedi letture

"Chiesa telefono casa". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul mercato della Juventus e sul possibile ritorno in bianconero di Federico Chiesa. L'ex attaccante avrebbe aperto al trasferimento ma sta cercando di capire l'aria che tira in casa bianconera. Dal ruolo agli allenamenti fino alle ambizioni del club, tutti temi che potrebbero fare la differenza per l'addio al Liverpool e che stanno facendo riflettere anche Spalletti. Per la difesa invece sale Senesi mentre a centrocampo l'obiettivo della Juve è sempre Kessie. "Marianucci più Ricardo, doppia offerta Torino", si legge di spalla.