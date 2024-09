Prima pagina Tuttosport: "Napoli, Conte comanda"

"Napoli, Conte comanda". Titola così il quotidiano Tuttosport in prima pagina parlando del Napoli, ma al centro celebrando anche Francisco Conceicao dopo la sua prima rete in bianconero. I tifosi hanno apprezzato particolarmente il rendimento del portoghese contro il Genoa e sperano di poter esultare anche mercoledì prossimo, quando la Juventus farà visita al Lipsia in Champions League. Una sfida particolare, perché Conceicao disse proprio no ai tedeschi per vestire la maglia della Juventus.

TORINO - Spazio dedicato anche al Torino, alle prese con il secondo ko consecutivo tra Coppa Italia e Serie A. Il Toro infatti ieri è stato battuto dalla Lazio, passata per 2-3 all'Olimpico Grande Torino. E proprio dopo questi due risultati negativi è scattata di nuovo la polemica nei confronti del presidente granata Urbano Cairo.