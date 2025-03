Prima pagina Tuttosport: "Napoli, Milan e Fiorentina su Casadei: no del Torino"

Per quanto riguarda la prima pagina di oggi, il titolo principale di Tuttosport è il seguente: "Gasp, mossa Roma. Juve, sale Mancini". Si valuta il dopo Thiago Motta, che rischia di lasciare la Juventus anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Come si evince dal titolo, i giallorossi hanno sondato il tecnico dell'Atalanta. Nuovi contatti, invece, tra il club bianconero e l'ex ct della Nazionale che sin da subito ha dato la sua disponibilità.

Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo: "Casadei, tre no dal Toro". Milan, Napoli e Fiorentina si sono fatti avanti per il gioiello granata arrivato a gennaio dal Chelsea.