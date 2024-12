Prima pagina Tuttosport: "Real, ansia Atalanta. Inter, missione G8"

Tuttosport decide si aprire oggi la sua prima pagina con un virgolettato di Thiago Motta: "Non mi attacco agli infortuni", le parole del tecnico della Juventus a John Elkann, ieri di visita alla Continassa per caricare la squadra in vista della sfida di domani contro il Manchester City. Nel taglio alto si parla degli impegni in Champions di oggi delle altre italiane, con l'Inter attesa in trasferta dal Bayer Leverkusen e l'Atalanta che ospita il Real, ma trovano spazio anche le interviste a Cannavaro e Kayode. In un box in basso, invece, si parla dell'idea Arnautovic per il Torino.

Juventus - Motta a Elkann: "Non mi attacco agli infortuni"

Champions League - Real, ansia Atalanta. Inter, missione G8