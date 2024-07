Prima pagina Tuttosport: "Sancho, avanti Juve. Nell'affare anche Chiesa?"

"Sancho avanti Juve" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. L'inglese reintegrato dal Manchester United ma le strategie della Juventus non cambiano. Forte del gradimento del giocatore, Giuntoli continua a lavorare per portarlo alla corte di Thiago Motta: l'inserimento di Chiesa può agevolare la trattativa con i Red Devils. Leicester pronto al rilancio per Soulé.

La finale - "Bellingham-Yamal Golden Dinasty": domani la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra. L'inglese detiene il premio di Tuttosport, lo spagnolo lo sfida e punta a succedergli.