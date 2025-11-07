Tuttosport: "Soulé re di Scozia. Fiorentina, altro flop"
"Per me il derby vale di più". II virgolettato da titolo che comanda la prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport è di Francisco Conceicao, protagonista oggi di un'intervista esclusiva concessa al quotidiano sportivo torinese a pochi giorni dal Derby della Mole contro il Torino: "La partita col Toro mi ricorda le mia sfide al Benfica con il Porto: e da ex dello Sporting... Per essere soddisfatto alla Juve voglio vincere lo scudetto. L'esonero di Tudor? Non solo colpa sua. Ma Spalletti è un vincente: me lo ha detto anche papà. lo per diventare un top devo fare più gol. E far segnare tanto anche Vlahovic".
Infine, spazio anche al giovedi di coppe europee: "Soulé re di Scozia, altro flop viola. Blitz Roma a casa Rangers (2-0). Gran Bologna in 10 ma col Brann è solo 0-0. Fiorentina ko a Mainz al 95' (2-1)".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro