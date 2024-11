Prima pagina Tuttosport sulla Juventus: "Thuram, altro che Rabiot"

Anche Tuttosport apre la sua prima pagina odierna con il successo dell'Italia del tennis in Coppa Davis, ma non mancano anche due accenni al calcio. Uno è in ottica Juventus, con gli applausi per le prestazioni in bianconero di Thuram (messo a confronto con l'ex Rabiot), mentre l'altro è per il Torino, bloccato dal Monza con il pareggio dell'ultimo turno di campionato.

