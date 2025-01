Prima pagina Tuttosport: "Superfollia Juve"

I cambi decisi da Thiago Motta, un rigore e un autogol sul finale sono i fattori che concedono la vittoria al Milan in Supercoppa contro la Juventus, passata inizialmente in vantaggio grazie al gol di Yldiz. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport che titola in prima pagina "Superfollia Juve" proprio in merito al match terminato 2-1 in favore del Diavolo.