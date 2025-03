Prima pagina Tuttosport: "Thuram rianima la Juve che va a -6 dall'Inter"

"Avanti con Thuram" scrive Tuttosport in apertura dopo la vittoria per 2-0 della Juventus in casa contro l'Hellas Verona. Il francese rianima i bianconeri, ora quarti a -6 dall'Inter capolista. Thuram, trascinatore, sfonda il muro del Verona al 75'. Poi Koopmeiners, entrato dalla panchina, chiude i giochi. I tifosi dai fischi al sollievo. Motta: "Scudetto? Mi godo questi 3 punti".

Futuro rossonero - "Milan, tifosi in rivolta. Tare va in pole come ds", scrive il quotidiano. L'albanese favorito su Paratici per affiancare Ibrahimovic. E intanto Reijnder prolunga il contratto fino al 2030.