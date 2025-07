Prima pagina Tuttosport: "Torino, si avvicina Simeone. Milan su Vlahovic"

L'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport è dedicata alla presentazione del neo acquisto Jonathan David. L'attaccante bianconero ieri si è presentato in conferenza stampa parlando delle sue prime sensazioni da nuovo giocatore bianconero. Questo il titolo in prima pagina: "Le ambizioni di David: 'Io Iceman per la Juve. 25 gol? Ci credo'". Di spalla si parla di Torino: "Simeone si avvicina". L'attaccante azzurro può trasferirsi come Ngonge da Baroni.