Prima pagina Tuttosport: "Tudor seduce, Conte avverte: è un segnale"

Igor Tudor sta conquistando i tifosi della Juve, ma alcune dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Monza sono state interpretate da molti come un chiaro segnale per la Juventus. Durante la conferenza stampa di presentazione del match, infatti, il tecnico del Napoli ha parlato della società dichirando: "Ho capito che a Napoli tante cose non si possono fare".

"Avevo detto che questa squadra non poteva essere di passaggio, invece adesso..." ha incalzato l'attuale allenatore degli azzurri, alimentando le voci di un suo addio a fine stagione e un conseguente avvicinamento alla panchina bianconera, come si legge quest'oggi su Tuttosport, in prima pagina.