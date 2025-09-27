Tuttosport: "Voglia di tornare grande"

Prima pagina

Tutto pronto per Juve-Atalanta, il big match che questo pomeriggio porterà i riflettori sulla Serie A. "Voglia di tornare grande" scrive a riguardo l'edizione odierna di Tuttosport, che riporta in prima pagina "per la Juve altri 8 miioni, nuovi assetti, l'esame Atalanta e quelle parole di Tudor...". 58 trofei, attenti a quei due, è il titolo di spalla sulla sfida di domani tra Modric e De Bruyne per un Milan-Napoli d'alta classifia.