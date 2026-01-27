Prima pagina Tuttosport:" Yildiz convince la Juventus, pronto il rinnovo"

La Juventus si prende la scena sulla prima pagina di Tuttosport, che ne fa il manifesto del momento bianconero: fiducia, ambizione e centralità dei propri talenti. Il titolo "L'hai convinto" fotografa una situazione chiara, con Kenan Yildiz pronto a firmare il rinnovo fino al 2031 dopo le rassicurazioni ricevute sul progetto sportivo e sul suo ruolo futuro. La dirigenza lavora per blindarlo a lungo termine, consapevole di avere tra le mani un patrimonio tecnico e simbolico attorno al quale costruire il nuovo corso.

Ampio spazio viene dedicato anche al racconto umano e tecnico del talento turco, esaltato pubblicamente da Luciano Spalletti dopo la vittoria contro il Napoli: "È un alieno", la definizione scelta dal tecnico per descrivere un giocatore che abbina qualità rare a una maturità fuori dal comune.