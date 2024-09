Prima pagina Tuttosport: "Yildiz, cose turche per Motta"

"Italia, rifatti amare" scrive Tuttosport in prima pagina quest'oggi. Si riparte dalla Francia in Nations League dopo l'Euroflop. A Parigi per cancellare Berlino. Spalletti apre un nuovo capitolo che deve portarci al Mondiale: "Ho visto passione e qualità, i ragazzi mi hanno restituito il sorriso e io ho fatto tesoro dei miei errori". In regia c'è Samuele Ricci. Donnarumma gioca 'in casa' e sfida Mbappé.

Juve - "Yildiz, cose turche per Motta": determinato a sfondare in bianconero, il numero 10 della Juventus, con la Nazionale di Montella cerca il primo gol della stagione.