Tv Luna - Ancelotti non sarà solo in conferenza: Di Lorenzo l'azzurro scelto per parlare

Non sarà solo questo pomeriggio Carlo Ancelotti nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match col Liverpool. Sui social Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, svela il nome del calciatore che affiancherà l'allenatore: "Il Napoli oggi deroga al silenzio stampa solo per la Champions. Sarà un nazionale italiano ad affiancare Carlo Ancelotti in conferenza stampa ad Anfield: Giovanni Di Lorenzo".

