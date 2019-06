Tv Luna - Sopralluogo in corso al campo di Carciato: novità per le amichevoli estive

Tweet di Carlo Alvino con le ultime sull'incontro del Napoli coi vertici del Trentino in vista del ritiro che si terrà per il nono anno consecutivo in Val di Sole dal 6 al 26 luglio: "Riunione organizzativa e sopralluogo in corso a Dimaro per il Napoli in vista del ritiro precampionato. Il club rappresentato dai dirigenti Nicola e Saracino e da Manuel Morabito, fitness coach componente dello staff di Ancelotti, ha ispezionato il campo di Carciato, dove gli azzurri s'alleneranno per venti giorni e dove si giocheranno tre partite amichevoli. Quest'anno, infatti, è stata abolita la trasferta a Trento".