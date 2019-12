TvLuna - ADL resta vicino alla squadra: è a Reggio Emilia in hotel con gli azzurri

Il nuovo corso del Napoli targato Gennaro Gattuso ha tutto il supporto di Aurelio De Laurentiis ovviamente. Il presidente azzurro sa di dover stare vicino alla squadra in questo periodo di crisi, tant'è che ha viaggiato insieme ai ragazzi fino a Reggio Emilia e soggiorna nello stesso hotel. Gli azzurri sono in ritiro e godono della vicinanza del patron, come riferisce il giornalista di TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino.

