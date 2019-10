TvLuna - Conferenza pre-Salisburgo, scelto il calciatore che affiancherà Ancelotti

Ci sarà Amin Younes domani in conferenza stampa con Carlo Ancelotti. Per la Champions League è previsto l'incontro con i media per Ancelotti e un calciatore e, come riferito da Carlo Alvino su Twitter, la scelta è ricaduta sull'ex Ajax perché parla in tedesco e per dimostrare come sia il club che l'allenatore reggiano puntino molto su di lui.

