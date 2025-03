Ufficiale Ucraina-Belgio, Lukaku capitano dei Diavoli Rossi: l'annuncio di Garcia

vedi letture

Romelu Lukaku, centravanti del Napoli e della nazionale belga, indosserà la fascia di capitano domani nel match di Nations League, sul campo neutro di Murcia in Spagna, tra Ucraina e Belgio. Kevin De Bruyne sarà, invece, il capitano del Belgio domenica nella gara di ritorno a Genk. Questa la decisione presa dal ct del Belgio Rudi Garcia, che l'ha annunciata egli stesso nella conferenza stampa di oggi.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).