Ucraina-Italia, formazioni ufficiali: Spalletti sceglie ancora Raspa! Torna Di Lorenzo, out Politano

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Ucraina-Italia, sfida chiave del Gruppo C valida per la qualificazione a Euro 2024. Alla squadra di Spalletti basta un pareggio per accedere ai prossimi Europei.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Commissario tecnico: Serhiy Reborv.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.