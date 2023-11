Ucraina-Italia, ultime di formazione: torna Di Lorenzo, Politano titolare. Dubbio Raspadori

Il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha annunciato 4-5 cambi nell'undici che scenderà in campo domani sera alla BayArena di Leverkusen.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha annunciato 4-5 cambi nell'undici che scenderà in campo domani sera alla BayArena di Leverkusen. Nelle prove tattiche di Coverciano di questa mattina - riferisce Tmw - il ct ha provato nella formazione titolare Di Lorenzo, Frattesi e Politano al posto di Darmian, Bonaventura e Berardi. Ma i cambi non saranno solo tre e solo nelle ultime ore verranno sciolti due ballottaggi: Scamacca è in vantaggio su Raspadori, Mancini è in ballottaggio con Gatti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ucraina (4-2-3-1) - Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Commissario tecnico: Serhiy Rebrov.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca, Chiesa. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Ballottaggi

Scamacca 60% - Raspadori 40%

Mancini 60% - Gatti 40%