Udinese-Napoli, i precedenti in Friuli sorridono ai bianconeri per risultati e gol
Da sette giornate a questa parte, l'Udinese o vince o perde, è diventata in sostanza una squadra senza mezze misure. Tre vittorie di fila hanno permesso al Napoli di ritornare in vetta alla classifica, anche se a pari merito con il Milan. Imbattuta tra le mura amiche, la formazione partenopea ha subito le sue tre sconfitte in Serie A proprio lontano dal Maradona.
Da tempo ormai il Napoli non perde in campionato ad Udine. L'ultima battuta d'arresto è quella del 3 aprile 2016, 3-1 per i bianconeri grazie soprattutto alla doppietta di Bruno Fernandes. Gli azzurri sono in serie positiva da nove gare in Friuli (3 pareggi e 6 vittorie).
TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)
46 incontri disputati
14 vittorie Udinese
22 pareggi
10 vittorie Napoli
65 gol fatti Udinese
57 gol fatti Napoli
LA PRIMA SFIDA A UDINE
1942/1943 Serie B Udinese vs Napoli 1-1, 33° giornata
L'ULTIMA SFIDA A UDINE
2024/2025 Serie A Udinese vs Napoli 1-3, 16° giornata
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro