Prima pagina Tuttosport: "Altro Napoli con i big. Banda, che spavento"

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"Altro Napoli con i big. Banda, che spavento". E' questo il titolo che Tuttosport dedica al Napoli all'indomani del successo degli azzurri in rimonta sul Lecce al Maradona. McTominay e De Bruyne risultano fondamentali nel secondo tempo per ribaltare il risultato, dando la scossa a una squadra apparsa spenta nel primo tempo. Malore per lo zambiano, ora comunque fuori pericolo.

Il titolo di Tuttosport sulla Juventus

"Forte e bella". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di <i>Tuttosport</i>. La Juventus di Luciano Spalletti vince e aggancia il quarto posto. I bianconeri si sono imposti per 1-0 sul campo dell'Udinese grazie al gol realizzato del neo acquisto Boga che ha portato tre punti importanti in attesa della gara di oggi fra Como e Roma.