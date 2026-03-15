Tuttosport: "Altro Napoli con i big. Banda, che spavento"
"Altro Napoli con i big. Banda, che spavento". E' questo il titolo che Tuttosport dedica al Napoli all'indomani del successo degli azzurri in rimonta sul Lecce al Maradona. McTominay e De Bruyne risultano fondamentali nel secondo tempo per ribaltare il risultato, dando la scossa a una squadra apparsa spenta nel primo tempo. Malore per lo zambiano, ora comunque fuori pericolo.
Il titolo di Tuttosport sulla Juventus
"Forte e bella". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di <i>Tuttosport</i>. La Juventus di Luciano Spalletti vince e aggancia il quarto posto. I bianconeri si sono imposti per 1-0 sul campo dell'Udinese grazie al gol realizzato del neo acquisto Boga che ha portato tre punti importanti in attesa della gara di oggi fra Como e Roma.
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