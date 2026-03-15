Esito negativo negli accertamenti: Banda dimesso dal Cardarelli
Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Lameck Banda dopo il malore accusato nel finale di Napoli-Lecce. L’attaccante giallorosso era stato costretto a lasciare il campo in ambulanza al termine della gara del Maradona, facendo vivere momenti di grande apprensione a compagni e tifosi. Già nella serata di ieri il Lecce aveva spiegato che il malessere era legato a un contrasto di gioco e che il calciatore aveva subito ripreso conoscenza, senza conseguenze preoccupanti.
Il comunicato del Lecce su Banda
Questa mattina è arrivata la conferma ufficiale del club salentino: “Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo”. Una notizia positiva dopo lo spavento degli ultimi minuti della partita contro il Napoli.
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