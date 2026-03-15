Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli a reazione, Politano extralusso". E sull'Inter: "Manganiellata"

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"Napoli a reazione. Politano extralusso". E' questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, all'indomani del successo del Napoli in rimonta contro il Lecce. Siebert illude Di Francesco, ma l'ex Inter e Sassuolo nella ripresa si erge a protagonista, con assist per Hojlund prima e gol poi. Da applausi anche McTominay e De Bruyne, che nella ripresa hanno cambiato le cose.

Il titolo del Corriere dello Sport sull'Inter

Tanta delusione per l'Inter. La squadra di Cristian Chivu si ferma a San Siro contro l'Atalanta sull'1-1 ma sono forti le polemiche per l'arbitraggio di Manganiello. I padroni di casa protestano per un mancato rigore ai danni di Frattesi oltre ad un'irregolarità sulla rete della Dea. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Manganiellata".