Udinese-Napoli sarà sospesa per qualche secondo nel primo tempo: il motivo

Nel primo tempo, al quarto d'ora di gioco circa, Udinese-Napoli sarà sospesa per qualche secondo. L'iniziativa è del club bianconero, che vuole commemorare i caduti nel tragico terremoto del 1976. Lo annuncia la società stessa: "A 48 anni da una tragedia che ha segnato e segnerà per sempre la nostra terra, Udinese Calcio non dimentica il terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. Una ferita profonda per il nostro popolo che sarà commemorata in occasione della partita di lunedì sera che cade nel giorno del 48esimo anniversario.

Alle 21.00 e 12” , orario in cui si verificò la scossa, Udinese e Napoli interromperanno per qualche secondo la partita in segno di rispetto per ricordare le 965 vittime che resteranno per sempre nei nostri cuori. Inoltre, nel pre gara, i bianconeri, a fine riscaldamento, porteranno un mazzo di fiori in curva Nord proprio in onore delle vittime".