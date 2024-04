Udinese-Napoli, vendita vietata per i residenti in Campania: il prezzo del settore ospiti

A quattro turni dal termine del campionato di Serie A, l'Udinese si appresta a ospitare il Napoli nella trentacinquesima giornata della massima serie.

A quattro turni dal termine del campionato di Serie A, l'Udinese si appresta a ospitare il Napoli nella trentacinquesima giornata della massima serie. ll club bianconero ha pubblicato, tramite i propri canali ufficiali, tutte le informazioni utili all'acquisto dei biglietti. "Le vendite dei biglietti sono aperte, dalle ore 15.30 del 30 aprile, online (al sito sport.ticketone.it), presso le rivendite autorizzate e presso i botteghini esterni dello stadio aperti nei seguenti giorni e orari: sabato 4 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica 5 dalle 9 alle 13; lunedì 6 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.45. Nei giorni precedenti le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse.

Si segnala che, su disposizione della autorità competenti, è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in Campania. Altresì, si comunica che il titolo è incedibile. Di seguito le tariffe: Curva Sud: 40€; Tribune laterali nord/sud: 45€ (intero); 40€ (ridotto); 35€ (under 18); Distinti: 50€ (intero); 45€ (ridotto); 40€ (under 18); Tribune centrali nord/sud: 60€ (intero); 55€ (ridotto); 50€ (under 18); Settore ospiti: 40€. La tariffa ridotta si applica a donne, over 65 e invalidi 70%".