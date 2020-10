Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: esordio di Pereyra, Fonseca conferma gli undici

Anticipo del sabato sera della terza di campionato in scena alla Dacia Arena di Udine tra Udinese e Roma. I friuliani che inseguono la prima vittoria e il primo gol schierano in campo il nuovo acquisto Roberto Pereyra. L’argentino giocherà a centrocampo con Arslan e De Paul. Preferito Ouwejan a sinistra, in attacco confermata la coppia Lasagna-Okaka.

Paulo Fonseca sceglie la continuità in casa giallorosssa e manda in campo la stessa formazione vista contro la Juventus. Linea a tre con Mancini, Ibanez e Kumbulla; in attacco Dzeko, supportato da Pedro e Mkhitaryan. Coppia Pellegrini-Veretout in mediana.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, Pereyra, Arslan, De Paul, Ouwejan; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santos, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.