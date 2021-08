UEFA, per la Superlega si attende la Corte europea: per la Juve Champions non a rischio

Mandato in pensione il fair-play finanziario - nato nel 2009 per costringere i club all’equilibrio tra spese e ricavi - la UEFA si prepara a definire un nuovo modello per evitare che lo strapotere di PSG e squadre inglesi rendi il calcio un gioco per pochissimi. Il 9 e il 10 settembre a Nyon è prevista una riunione plenaria in cui si studieranno nuove regole economiche e finanziarie, per poi ratificarle a febbraio e farle entrare in vigore da luglio 2022, con una transizione di una/due stagioni, stando a quanto rivela Repubblica.

La questione Real, Barcellona e Juventus per la vicenda Superlega non è stata ritenuta urgente dalla Corte di giustizia europea: sui club ribelli pende il giudizio della Disciplinare UEFA, ma la loro Champions partirà regolarmente. la gestione governativa del calcio europeo, nella convention svizzera si discuterà se premiare i tifosi con una rappresentanza nel governo: sono stati loro a determinare il fallimento della scissione.