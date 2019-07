UFFICIALE - A Dimaro c'è il pienone: già sold-out i biglietti per la sfida di domani al Benevento

Col ritorno dei nazionali e l'arrivo del weekend, si registra il primo pienone a Dimaro con migliaia di tifosi che hanno invaso la località trentina per seguire gli allenamenti, divertirsi nel villaggio all'esterno del campo o aspettare gli azzurri nelle lunghe sessioni d'autografi post-allenamenti. Domani si scenderà anche in campo per il primo test pre-campionato, contro il Benevento che punta a tornare in serie A, e per la sfida di domani pomeriggio (diretta testuale su Tuttonapoli.net) i biglietti - che da quest'anno sono acquistabili anche on line - sono già esauriti.

(qui il link per comprare i biglietti per gli altri due test con Feralpisalò e Cremonese)