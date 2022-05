UFFICIALE - Addio a FIFA dal 2023, nasce EA Sports FC: finisce un'epoca del gaming

Electronic Arts ha annunciato la fine della partnership con la federazione internazionale.

Ora è ufficiale: nel 2023 terminerà la saga FIFA. Electronic Arts ha infatti annunciato la fine della partnership con la federazione internazionale, ma non concluderà la sua avventura nel calcio virtuale. Infatti nasce EA Sports FC, che vanta già il supporto dei principali partner sportivi su scala globale come Premier League, LaLiga, Bundesliga, UEFA, Conmebol e Nike. Di seguito il comunicato ufficiale: "Oggi, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato che nel 2023 i suoi giochi di calcio di fama mondiale proseguiranno sotto un nuovo marchio: EA SPORTS FC™. Questa mossa consentirà a EA di offrire la più grande esperienza sportiva interattiva al mondo per la sua sempre più numerosa comunità in collaborazione con più di 300 partner nel mondo del calcio".