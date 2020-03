UFFICIALE - Allarme Coronavirus, la Pro Vercelli sospende allenamenti e partite

“Da oggi la Pro Vercelli smetterà di giocare le partite, amichevoli e ufficiali, fino al termine dell’emergenza Coronavirus”. Sono quelle le parole, nette, del presidente piemontese Massimo Secondo in conferenza stampa: “Spero che il Consiglio Federale in programma domani assuma la decisione di interrompere sia i campionati professionistici sia gli allenamenti collettivi perché è troppo pericoloso. È da irresponsabili continuare in questa maniera e se dovremo perdere l partite a tavolino le perderemo senza problemi. Siamo determinati ad andare avanti su questa strada perché la sicurezza delle persone viene prima di tutto. - continua Secondo – Allenamenti? Ai ragazzi sarà consentito di allenarsi da soli o in gruppi di massimo quattro calciatori secondo i programmi stilati da Gilardino e dal suo staff per farsi trovare pronti quando si tornerà a giocare e sarà passata l’emergenza. Sinceramente non me la sento mettere a rischio la salute dei ragazzi e dei loro amici, famigliari e conoscenti. Mi occupo di residenze per gli anziani e l’emergenza Coronavirus la tocco tutti i giorni e non per sentito dire".