UFFICIALE - Andrea Agnelli si dimette anche da Exor, scelto il nuovo presidente

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, si è dimesso a partire da oggi dal consiglio di amministrazione di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la maggioranza della Juventus.

L'annuncio è stato dato insieme a tutte le delibere proposte dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti tenutasi oggi ad Amsterdam, che sono state approvate.

John Elkann è stato riconfermato amministratore esecutivo; Nitin Nohria è stato nominato amministratore non esecutivo senior, mentre Sandra Dembeck e Tiberto Ruy Brandolini d’Adda sono stati nominati amministratori non esecutivi. Anche Marc Bolland, Melissa Bethell, Laurence Debroux, Axel Dumas, Ginevra Elkann e Alessandro Nasi sono stati riconfermati amministratori non esecutivi.

L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a riacquistare sul mercato le azioni della Società fino ad un numero massimo di azioni pari al 10% delle azioni ordinarie emesse dalla Società e per 18 mesi dalla data odierna, in conformità alla legge olandese e alle disposizioni dello Statuto della Società. L’Assemblea ha rinnovato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di annullare le eventuali azioni ordinarie detenute o che saranno acquisite, al fine di ottimizzare la struttura patrimoniale della Società e di aumentare la flessibilità nella gestione del suo capitale.

L’assemblea generale ha esonerato gli amministratori da ogni responsabilità in relazione all’esercizio delle loro funzioni nell’esercizio 2022. Infine, Deloitte è stata nominata revisore esterno indipendente incaricato della revisione dei conti annuali per l’esercizio 2024.

A seguito dell’Assemblea, Nitin Nohria ha assunto la carica di Presidente di Exor. La composizione dei comitati della Società è la seguente:

Comitato Audit: Laurence Debroux (presidente), Marc Bolland, Sandra Dembeck e Nitin Nohria

Comitato Remunerazioni e Nomine: Marc Bolland (Presidente), Axel Dumas e Nitin Nohria

Comitato ESG: Nitin Nohria (presidente), Melissa Bethell e Laurence Debroux.