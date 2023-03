UFFICIALE - Approvato nuovo format del Mondiale '26: dodici gironi e sedicesimi di finale

Il Consiglio Direttivo della FIFA ha approvato all’unanimità la proposta di modifica del format della Coppa del Mondo 2026

Il Consiglio Direttivo della FIFA ha approvato all’unanimità la proposta di modifica del format della Coppa del Mondo 2026 che si terrà in Nord-Centro America (Stati Uniti, Canada e Messico). I gironi resteranno da quattro squadre e saranno 12, anziché o 16 da tre squadre inizialmente pensati, con le prime due nazionali e le otto migliori terze che accederanno al turno successivo. Visto l’aumento del numero di partecipanti saranno dunque introdotti i sedicesimi di finale, in questo modo per arrivare alla finale che si svolgerà il 19 luglio del 2026 ci sarà l’aumento di un turno per un totale di otto gare da giocare per arrivare in fondo alla competizione.