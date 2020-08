UFFICIALE - Arriva il primo 'no' alla novità dei 5 cambi: la Premier League torna alla vecchia modalità

La Premier League non utilizzerà le cinque sostituzioni il prossimo anno. La UEFA ha concesso alle singole federazioni la possibilità di poter usufruire di questo cambio di regolamento nato a seguito dell'emergenza coronavirus anche per il prossimo anno ma la FA, riporta il tabloid 'Independent', ha fatto sapere di non essere interessata. Il prossimo anno, quindi, in Inghilterra si tornerà ai tre cambi classici.