UFFICIALE - Atalanta, i convocati per Napoli: Gasperini recupera Ilicic e Miranchuk

Gian Piero Gasperini recupera Ilicic e Miranchuk per la trasferta di Napoli. L'Atalanta ha diramato pochi minuti fa la lista dei convocati per la sfida del San Paolo e tra le novità ci sono proprio le presenze dei due trequartisti.

Ecco l’elenco completo:

27 Fabio Depaoli, 15 Marten de Roon, 19 Berat Djimsiti, 11 Remo Freuler, 10 Alejandro Darío Gomez, 8 Robin Gosens, 33 Hans Hateboer, 72 Josip Ilicic, 7 Sam Lammers, 18 Ruslan Malinovskyi, 59 Aleksej Miranchuk, 26 Johan Mojica, 9 Luis Muriel, 6 Jose’ Luis Palomino, 88 Mario Pašalic, 1 Boris Radunovic, 17 Cristian Romero, 31 Francesco Rossi, 57 Marco Sportiello, 4 Boško Šutalo, 2 Rafael Toloi, 91 Duván Zapata.

🙌🤩 Anche Josip #Iličić e Aleksej #Miranchuk in viaggio verso Napoli!

