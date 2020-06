UFFICIALE - Azzurri tutti convocati in vista della Juventus: ci sarà anche Ospina

Il Napoli, nel consueto report sulla rifinitura dal San Paolo, ha fatto sapere che alla spedizione di Roma, in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus in scena domani all'Olimpico, parteciperanno tutti gli azzurri, compreso Ospina (squalificato in semifinale contro l'Inter) che partirà con tutta la squadra con destinazione la capitale