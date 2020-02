UFFICIALE - Barcellona, c'è l'ok della Liga: i catalani possono acquistare subito un attaccante

Adesso è ufficiale, il Barcellona ha appena ricevuto il permesso dalla LFP (Liga Nacional de Fútbol Profesional) per acquistare un nuovo attaccante per sostituire il lungodegente Ousmane Dembelé. È arrivata proprio in queste ore la luce verde, dopo che il Comité Médico ha analizzato nello specifico il caso dell'esterno francese. Adesso i blaugrana, prossimi avversari in Champions del Napoli, avranno così 15 giorni di tempo per annunciare un nuovo colpo. Il favorito? Ad oggi sicuramente Ángel Luis Rodríguez Díaz del Getafe. E' doveroso ricordare, comunque, che il giocatore non potrà giocare nel doppio confronto con gli azzurri poiché non potrà essere inserito nella Lista UEFA.