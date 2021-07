UFFICIALE - Bayern Monaco, Tolisso positivo al Covid-19: salterà il Napoli

Corentin Tolisso, centrocampista francese del Bayern Monaco, è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore salterà dunque l’amichevole in programma il 31 luglio in Germania contro il Napoli. Il Bayern ne ha dato l’annuncio con un comunicato ufficiale: “Corentin Tolisso è risultato positivo al coronavirus. È in isolamento a casa nella sua nativa Francia”.

Corentin Tolisso ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich in häuslicher Isolation in seiner Heimat Frankreich. — FC Bayern München (@FCBayern) July 27, 2021