UFFICIALE - Brasile-Argentina non verrà rigiocata: il match fu interrotto dalle autorità sanitarie

Brasile-Argentina non verrà recuperata, è ufficiale. L'incontro, valido per le qualificazioni a Qatar 2022 e previsto originariamente il 5 settembre 2021, fu sospeso dopo pochi minuti a seguito dell'intervento sul terreno di gioco delle autorità locali, le quali imposero l'isolamento a quattro giocatori dell'Argentina (Emiliano Martinez, Buendia, Lo Celso e Romero). Questo poiché secondo l'autorità sanitaria argentina i 4 giocatori omisero di segnalare di essere stati nel Regno Unito nei quattordici giorni precedenti il loro arrivo. Il protocollo pertanto prevedeva la quarantena obbligatoria per i soggetti in questione. L'Argentina, preso atto della situazione surreale, si rifiutò di tornare in campo, per la serie: "o tutti o nessuno". Per la fortuna di entrambe e della FIFA, sia Brasile che Argentina si sono qualificate ai Mondiali in anticipo, rendendo l'incontro ininfluente e pertanto non sarà più necessario trovare una nuova data.