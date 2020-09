UFFICIALE - Bundesliga, tornano i tifosi allo stadio dalla prima giornata: capienza ridotta

La Bundesliga ha ottenuto il via libera per riaprire gli stadi al pubblico. Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com la decisione è arrivata direttamente dagli Stati che compongono la Federazione tedesca. L'inizio del campionato tedesco sarà venerdì prossimo con Bayern Monaco-Schalke 04 e in questa gara i tifosi potranno ritornare allo stadio anche se in misura ridotta. Infatti sarà occupata solo il 20% della capienza degli impianti, il tutto condizionato dalla curva dei contagi. Sarà un test segnato da regole precise di condotta su ingressi e distanziamento fisico e la situazione sarà monitorata nel corso delle prossime 6 settimane. C'è da dire che non è la prima volta che la Germania in questi giorni apre gli stadi ai tifosi, infatti giù negli scorsi giorni durante la Coppa di Germania, alcune società hanno infatti consentito gli ingressi al pubblico.