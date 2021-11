UFFICIALE - Camerun, Anguissa convocato per le due sfide valide per le qualificazioni Mondiali

L'Africa chiama: dopo Osimhen, anche Anguissa è stato convocato dalla propria Nazionale, il Camerun, per le sfide del 13 e 16 novembre valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ecco l'elenco completo dei convocati:

#FIFAWC2022Q



Listes des joueurs retenus pour les matchs #Malawi 🇲🇼 🆚 🇨🇲 #Cameroun et #Cameroun 🇨🇲 🆚 #CôtedIvoire des 13 et 16 novembre 2021 comptant pour les 5ème et 6ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. pic.twitter.com/9Z9CmO489a