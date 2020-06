UFFICIALE - Campania, dal 22 giugno cade l'obbligo di mascherina in strada: i dettagli

Novità importante per i cittadini della Campania, arrivata direttamente dalla voce del Governatore Vincenzo De Luca: da lunedì 22 giugno non sarà più obbligatorio indossare la mascherina per strada, all'aperto, mentre resterà l'obbligo nei luoghi chiusi. Questa prescrizione era in vigore solo in Campania e lo sarà ancora per altri dieci giorni. Saranno consentiti, inoltre, gli spettacoli all'aperto con più di 1000 persone.