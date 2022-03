UFFICIALE - Chelsea, squalificato Abramovich: il comunicato della Premier League

A seguito delle sanzioni imposte dal governo britannico, il comitato della Premier League ha squalificato Roman Abramovich dal ruolo di Direttore del Chelsea Football Club. La decisione del comitato non avrà alcun impatto sulla possibilità da parte della squadra di allenarsi e disputare le partite, come stabilito dai termini di una licenza del Governo, che scadrà il 31 maggio 2022.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club



The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.



Full statement:️ https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg