UFFICIALE - Comune di Napoli, approvate 13500 domande per buoni alimentari: i dettagli per quartiere

Sono in distribuzione da oggi, nelle caselle di posta elettronica comunicate dai cittadini al momento della richiesta, i buoni alimentari del fondo comunale di solidarietà "Il Cuore di Napoli". Qualora il destinatario non legga per qualsiasi motivo la mail, la comunicazione viene inoltrata attraverso un sms e in caso ancora negativo sarà contattato telefonicamente.

Il Fondo riconosce un contributo pari ad € 300 per l'intero nucleo familiare (più € 60.00 per la presenza eventuale di un neonato nello stato di famiglia). La somma è divisa in tre importi settimanali da 100 euro da utilizzare di volta in volta in una unica soluzione, per evitare di uscire più volte dalla propria abitazione. Per utilizzare il contributo è sufficiente recarsi presso i supermercati del proprio quartiere che si sono convenzionati con il Comune di Napoli indicati sulla comunicazione. Gli unici documenti da presentare alla cassa sono: - documento di riconoscimento valido; - codice fiscale o tessera sanitaria - il PIN settimanale.

Sono acquistabili esclusivamente generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, e precisamente: - prodotti alimentari di base non elaborati; - salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza; - pulizia e cura della casa; - prodotti per la cura di bambini e neonati. Sono categoricamente esclusi: - alcolici (vino, birra e super alcolici vari); - arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.). L'elenco completo delle attività aderenti in città all'indirizzo: http://www.comune.napoli.it/il-cuore-di-napoli.

Per eventuali chiarimenti o segnalazione di problemi è possibile contattare il numero di telefono 0817955555 dalle ore 09 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Il Termine per poter effettuare la richiesta dei buoni alimentari è fissato per domani, venerdì 10 aprile, alle ore 20.00 Si ricorda che i buoni sono spendibili fino al 15 maggio. In allegato un fac simile del Buono inviato ai cittadini.

DATI AGGGIORNATI AD OGGI alle 13.30: Richieste accettate: 13502 Sono state respinte dopo gli opportuni controlli circa 1150 domande.

DIVISIONE RICHIESTE PER QUARTIERE Arenella:517 Avvocata:808 Bagnoli:373 Barra:692 Chiaia:413 Chiaiano:472 Fuorigrotta:846 Mercato:283 Miano:518 Montecalvario:604 Pendino:590 Pianura:1091 Piscinola:338 Poggioreale:438 Ponticelli:719 Porto:108 Posillipo:88 S.Carlo Arena:1205 S.Ferdinando:299 S.Giov.a Ted:353 S.Giuseppe:82 S.Lorenzo:1103 S.Pietro a Pat.:333 San Ferdinando:5 Scampia:501 Secondigliano:585 Soccavo:627 Stella:856 Vicaria:253 Vomero:235 Zona Industriale:94.