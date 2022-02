UFFICIALE - Coppa d'Africa, nessun azzurro nella Top 11: Koulibaly e Anguissa in panchina

La CAF ha svelato la Top 11 della Coppa d'Africa appena terminata e che ha visto vincere il Senegal. Nessun giocatore milita in Serie A, due sono le ex stelle del nostro torneo, ossia Hakimi e Salah. Tra le riserve invece troviamo Koulibaly e Zambo Anguissa, oltre al futuro interista Onana. L'undici (4-3-3) è così composto: Mendy (Senegal); Hakimi (Marocco) , Abdelmonem (Égitto), Tapsoba (Burkina Faso), Ciss (Senegal); Elneny (Egitto), N. Mendy (Senegal), Touré (Burkina Faso); Salah (Égitto), Aboubakar (Camerun), Mané (Senegal). A disposizione: Onana (Camerun), Fai (Camerun), Koulibaly (Senegal), Hamdy (Egitto), Abo Elfetouh (Egitto), Anguissa (Camerun), M'Changama (Comore), B. Traoré (Burkina Faso), Boufal (Marocco), Toko Ekambi (Camerun), Deidhiou (Senegal).

Not your average players



Here is the #TotalEnergiesAFCON2021 best XI #AFCON2021 pic.twitter.com/YP0k5eUe2n