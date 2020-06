UFFICIALE - Coppa Italia, Ospina l'unico squalificato della finale: il comunicato

Una giornata di squalifica per Ante Rebic. E' quanto si evince dal comunicato diramato dalla Lega di Serie A che ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo per le due partite di Coppa Italia. L’attaccante del Milan salterà dunque la prossima gara del trofeo nazionale quando riprenderà per "essersi reso responsabile - si legge nella motivazione - di un fallo grave di giuoco". Sarà costretto a saltare la finale di mercoledì contro la Juventus invece il portiere del Napoli David Ospina, diffidato e ammonito ieri sera.