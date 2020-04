UFFICIALE - Coronavirus, Conte annuncia: "Misure restrittive prolungate fino al 13 aprile"

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, parla in conferenza stampa da Palazzo Chigi: "Non siamo nella condizione di allentare i disagi o iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa, ragione per cui ho appena firmato il DCPM che proroga le disposizioni fino al 13 aprile. È un ulteriore sforzo e sacrificio, ma dobbiamo capirlo tutti: se allentassimo ora le misure, si pagherebbe un prezzo altissimo. Saremmo costretti a ripartire di nuovo, non ce lo possiamo permettere. Invito tutti a continuare a rispettare le disposizioni, anche se ci dispiace che anche nei giorni di festività pasquali saremo sotto regime restrittivo. Però poi entreremo nella fase 2, di allentamento graduale, che è la convivenza con il virus. Poi ci la fase 3, che sarà la fase dell'uscita dell'emergenza, della ricostruzione, del rilancio

L'unica novità che abbiamo inserito rispetto alle precedenti restrizioni è sulle sedute di allenamento degli atleti, onde evitare che alcune società sportive possano pretendere l'esecuzione di una prestazione nella forma di allenamento. Ovviamente l'allenamento potrà avvenire in forma individuale".

Sulla discussa "ora d'aria" che sarebbe stata concessa ai bambini il premier chiarisce: "Non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passaggio coi bambini, in fase di interpretazione abbiamo detto che quando un genitore va a far la spesa si può consentire l'accompagno di un bambino, ma non deve essere l'occasione per un genitore di andare a spasso. Dobbiamo assolutamente proseguire con questo regime".